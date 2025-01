Pedullà: “Frattesi? L’Inter ha puntato QUESTO colpo da novembre”

Come ripetuto più volte negli ultimi giorni, Inter e Roma si sono presi qualche giorno di riflessione per quanto riguarda l’affare Davide Frattesi. L’operazione, in virtù degli impegni dei due club tra Champions ed Europa League, verrà eventualmente ripresa solamente negli ultimi giorni di calciomercato.

A confermare lo stallo è stato anche Alfredo Pedullà nel suo ultimo video postato su Youtube. Il giornalista ha spiegato che in questo momento non ci sono novità sostanziali sul futuro di Frattesi, rivelando però un possibile indizio di mercato sulle possibili mosse future da parte dei dirigenti dell’Inter a centrocampo.

Questa la notizia rilancia quest’oggi da Pedullà: “Su Frattesi non ho novità. Ma posso dire che l’Inter a novembre ha puntato Ricci, che però il Torino cede a giugno. Se lo cedesse adesso, dovrebbe trovare il sostituto. Ricci piace anche al Milan, entriamo nella galleria dei famosi incastri”.