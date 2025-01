Nuovo obiettivo Inter, Di Marzio: “Incontro con il DS a Milano”

L’Inter ha deciso di uscire allo scoperto, inserendosi nella corsa ad uno dei talenti più contesi di questo campionato. A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio, il quale ha svelato la presenza del direttore sportivo a Milano per discutere anche con il club nerazzurro la situazione del ragazzo.

E’ Patrick Dorgu il nuovo obiettivo dell’Inter, nonostante il pressing molto forte dall’Inghilterra da parte del Manchester United. Come riferito dal giornalista, ad intensificare le voci di mercato è stata quest’oggi la presenza di Pantaleo Corvino a Milano “per incontrare i club interessati al giocatore a partire dall’estate. Si tratta di Napoli, Milan, Inter e Juve”.

Il ds del Lecce vorrebbe infatti trovare già adesso l’accordo per la cessione estiva dell’esterno danese. Valutazione del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro con i Red Devils in pole position sulle altre concorrenti. Resta da capire se l’Inter, così come le altre italiane interessate, riuscirà nelle prossime ore a ribaltare l’attuale scenario.