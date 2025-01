Offerta per Buchanan e ADDIO immediato: “L’Inter sta valutando”

Tajon Buchanan rimane tra i nomi più caldi in casa Inter sul fronte delle uscite in questa sessione di calciomercato invernale. L’esterno canadese non ha ricevuto tantissimo spazio nella prima parte di stagione, anche a causa di un duro infortunio alla tibia rimediato la scorsa estate che lo ha tenuto fuori dal campo sino allo scorso novembre.

Al suo rientro, Buchanan è stato scelto da Inzaghi dal primo minuto solamente in un’occasione, in Coppa Italia contro l’Udinese lo scorso dicembre. Per il resto, al canadese sono stati riservati solamente spezzoni di gara nei quali – a dir la verità – non ha certo impressionato. Da qui l’idea da parte del club nerazzurro di aprire ad eventuali proposte per il prestito del ragazzo, così da potergli dare l’opportunità di ritrovare altrove la forma migliore.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, è confermato il sondaggio nei confronti di Buchanan da parte della Roma, così come alcune richieste da Spagna e Inghilterra. In attesa di una proposta ufficiale, l’Inter si ritrova dunque a riflettere sul futuro del classe 1999. Questo l’annuncio del giornalista: “Inter, si valuta il futuro nell’immediato di Buchanan. Per il canadese c’è stato un sondaggio anche da parte della Roma che lo vorrebbe in prestito”.