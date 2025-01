C’è posta per Inzaghi: ECCO la grande novità su Frattesi

Ogni tanto anche ad Appiano Gentile circolano buone notizie, cosa rarissima di questi tempi. In vista del prossimo match dell’Inter in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 21.00 in trasferta con lo Sparta Praga, Simone Inzaghi ha infatti recuperato una pedina importante.

Come confermato da Sky Sport, Davide Frattesi ha svolto tutto l’allenamento odierno in gruppo. Dopo i problemi fisici che lo avevano condizionato nelle ultime settimane, il centrocampista ha ripreso a lavorare a pieno regime e sarà completamente a disposizione per il match di Champions League in Repubblica Ceca.

Buone notizie anche sul fronte Correa che ha ricominciato a lavorare a buon ritmo e che da giovedì tornerà in gruppo. L’argentino, com’è noto, non sarebbe partito comunque per la trasferta europea non essendo iscritto in lista Uefa. Prosegue come da programma il lavoro a parte di Calhanoglu e Bisseck, mentre Acerbi è tornato ad un allenamento personalizzato ed è in forte dubbio per Praga.