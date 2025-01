L’Inter SFIDA il Manchester United per il GIOIELLO della Serie A

Anche se a fari spenti, il mercato dell’Inter è sempre in movimento e attento a non lasciarsi sfuggire i migliori talenti in circolazione. Tra questi, il club nerazzurro ha messo gli occhi su uno dei migliori giovani del campionato italiano di questa stagione finito al centro di un fortissimo interesse da parte di più squadre.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l‘Inter si trova sulle tracce di Patrick Dorgu, esterno classe 2004 di proprietà del Lecce. Il laterale di origini nigeriane naturalizzato danese si è messo in mostra quest’anno mettendo a segno 3 gol e 1 assist in 20 presenze complessive in Serie A.

Nelle scorse ore si è discusso di un possibile assalto del Manchester United nei suoi confronti, davanti ad una valutazione da 35/40 milioni di euro fatta dal club pugliese. In attesa di ricevere delle proposte concrete dall’Inghilterra, il ds Pantaleo Corvino è volato a Milano per incontrare alcuni dei club italiani interessati al ragazzo.

Tra questi, oltre a Napoli, Milan e Juventus, c’è proprio l’Inter. L’idea del Lecce sarebbe quella di trovare adesso un accordo per cedere Dorgu la prossima estate. Lo strapotere economico dei Red Devils potrebbe però far saltare subito il banco e di infrangere i sogni delle quattro formazioni italiane che hanno già sondato questa possibilità.