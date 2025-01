Chi è Hernandez, l’arbitro di Sparta Praga-Inter: prima volta con lo spagnolo

Dopo oltre un mese di stop, domani ripartirà la fase campionato della Champions League 2024/25. Si torna in campo per la settima giornata, la penultima prima della conclusione del girone unico che decreterà sia il passaggio diretto per le otto formazioni che avranno accesso agli ottavi di finale, che i playoff per le 16 squadre che dovranno contendersi il posto al turno successivo in doppia gara.

Per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi, il match della settima giornata vedrà l’Inter in trasferta contro lo Sparta Praga mercoledì 22 gennaio alle ore 21.00. Come annunciato pochi istanti fa dall’Uefa, a dirigere l’incontro sarà il fischietto spagnolo Alejandro Hernandez, per la prima volta in campo ad arbitrare una gara dei nerazzurri.

A coadiuvare il lavoro sul campo dell’arbitro di Las Palmas saranno i due assistenti José Naranjo e Diego Sánchez Rojo, insieme al quarto uomo Cesar Soto Grado. A completare la squadra arbitrale tutta spagnola capitanata da Hernandez, saranno Juan Martínez Munuera al Var e Valentín Gómez nelle vesti di AVar.