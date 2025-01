Romano annuncia il colpo dell’Inter per il Mondiale per Club: “Raggiunto l’accordo”

Il mercato di gennaio dell’Inter non dovrebbe presentare grandi novità in entrata, stando alla volontà dei dirigenti nerazzurri. Quest’ultimi, però, sono molto attivi su altri fronti in queste ore e sarebbero pronti a chiudere un’operazione in vista del Mondiale per Club.

Infatti, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter “avrebbe raggiunto l’accordo con il centrocampista 21enne della Dinamo Zagabria, Petar Sucic“. Luce verde da parte del giocatore per il suo trasferimento a Milano.

L’operazione verrebbe completata ora, ma con il passaggio del croato in nerazzurro a giugno, nella finestra di mercato aggiuntiva concessa dalla FIFA per le squadre partecipanti alla sua nuova competizione. L’Inter, ora, deve raggiungere un accordo con la Dinamo Zagabria, con la quale sarebbero ancora in corso le discussioni in merito ai termini economici dell’acquisto di Sucic.