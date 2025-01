Nuovi ESAMI per Acerbi: l’Inter ha deciso cosa fare sul mercato

Riparte la Champions League per l’Inter, con due gare decisive per blindare il passaggio diretto agli ottavi di finale. Domani, i nerazzurri saranno impegnati in trasferta contro lo Sparta Praga, in una gara che potrebbe già mettere un mattone importante per la qualificazione. Ancora una volta, molto probabilmente, senza Francesco Acerbi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore centrale è tornato a lavorare a parte, dopo le panchine con Bologna ed Empoli. Acerbi non si sentirebbe ancora al meglio, sebbene i nuovi esami strumentali di ieri avrebbero escluso lesioni. L’Inter deciderà oggi se portarlo o meno a Praga.

In ogni caso, il suo rientro definitivo sembrerebbe essere ormai vicino. Stando sempre alle parole della Rosea, anche per questo motivo l’Inter non sarebbe intenzionata a cercare un nuovo difensore per il mercato di gennaio. Una posizione rafforzata anche dalle buone notizie che arriverebbero da Bisseck, verso il rientro contro Lecce o Monaco.