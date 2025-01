Addio Buchanan, contatti in corso: “L’Inter deve trovare il sostituto”

Dopo un anno dal suo arrivo all’Inter, l’esperienza di Tajon Buchanan sembra essere già in bilico. Il canadese non è mai riuscito a entrare nelle rotazioni di Inzaghi, una volta rientrato dall’infortunio dello scorso luglio. E il suo futuro potrebbe prendere una strada diversa da quella dei nerazzurri.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero contatti in corso tra Inter e Torino per un possibile trasferimento in prestito del canadese già in questa sessione di gennaio. I due club starebbero discutendo le cifre dell’operazione, con i nerazzurri che vorrebbero fissare un prezzo per il diritto di riscatto abbastanza alto.

Come sottolinea sempre il giornalista di Sky Sport, per il via libera definitivo per l’operazione servirà anche che l’Inter trovi un sostituto di Buchanan, in modo da non lasciare scoperta una casella nella rosa a disposizione di Inzaghi.