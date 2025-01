Frattesi ha deciso: “Niente scontro con l’Inter”. La reazione della Roma

Le ombre sul futuro di Davide Frattesi all’Inter non si sono ancora dissolte del tutto. La Roma ha ancora il centrocampista in cima alla lista dei suoi obiettivi per rinforzare la mediana, ma la trattativa sarebbe attualmente in stand-by.

Questo perché, come scrive il Corriere dello Sport, Frattesi avrebbe aperto al trasferimento in giallorosso, ma avrebbe anche deciso che “non vuole lo scontro con l’Inter”. E il club nerazzurro ha già dettato le sue condizioni: 45 milioni di euro e cessione a titolo definitivo, con apertura solo al prestito con obbligo di riscatto, niente diritto.

L’affare, pertanto, sembra farsi difficile, con la Roma che per il momento starebbe attendendo e ragionando sul da farsi. La trattativa, in ogni caso, sarebbe destinata a sbloccarsi solo negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.