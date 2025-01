Bivio Esposito: il “caso diplomatico” ostacola il ritorno all’Inter

La doppietta contro la Carrarese è stata l’ennemsima dimostrazione di forza in una stagione fin qui fantastica per Francesco Pio Esposito, arrivato in doppia cifra in Serie B con la maglia dello Spezia. Prestazioni che non sono di certo passate inosservate in casa Inter, che sta ragionando sul suo futuro.

Come scrive Tuttosport, la volontà del club nerazzurro per la prossima stagione sarebbe quella di fargli fare esperienza in prestito in Serie A, magari ancora con la maglia dello Spezia, se i liguri dovessero centrare la promozione. Tuttavia, il suo ritorno in nerazzurro potrebbe essere anticipato già a giugno.

Esposito, infatti, potrebbere fare parte della rosa di Inzaghi per il Mondiale per Club. Un’ipotesi presa in considerazione, ma con l’ostacolo rappresentato dall’Europeo Under-21 con l’Italia, della quale il classe 2005 è uno dei pilastri.

Come scrive il quotidiano torinese, potrebbe aprirsi un piccolo “caso diplomatico” e ci sarà da capire “se per il centravanti sarà meglio un’esperienza da comparsa nel calcio dei massimi livelli, o l’essere attore protagonista con i suoi pari età e la selezione del suo Paese”.