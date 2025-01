BLITZ per l’obiettivo dell’Inter. Romano: “Accordo verbale”

Al centro dei pensieri di mercato dell’Inter c’è sicuramente il rinnovamento e il ringiovanimento della difesa nel prossimo futuro. Ecco perché sono diversi i profili accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane, tra i quali era emerso con forza quello di Juma Bah del Valladolid. La trattativa, però, potrebbe essersi complicata.

Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Manchester City avrebbe anticipato l’Inter, raggiungendo un accordo verbale con Bah in queste ore. L’operazione, pertanto, potrebbe chiudersi a breve, con il club inglese che sarebbe ai passaggi formali per il suo trasferimento.

Come riporta sempre l’esperto di mercato, la trattativa imbastita dai Citizens, comprenderebbe anche un passaggio in prestito al Lens, in Francia, visti gli ottimi rapporti tra i due club. Un tipo di operazione che era stata paventata anche in chiave Inter, in collaborazione con il Monza.