Trevisani apre al colpo a SORPRESA dell’Inter dalla Roma

Il futuro di Tajon Buchanan all’Inter è attualmente un rebus da sciogliere, anche se il destino del canadese sembra poter essere un prestito in grado di dargli spazio e continuità in campo. A quel punto, però, l’Inter dovrebbe trovare un sostituto.

Secondo Riccardo Trevisani, il nome possibile potrebbe arrivare un po’ a sorpresa dalla Roma. Si tratta di Nicola Zalewski, ai margini del progetto giallorosso e del quale si era parlato proprio in ottica di un possibile scambio con Buchanan.

Queste le sue parole a Fontana di Trevi:

“Frattesi alla Roma? Non ci va perché l’Inter chiede tanto. Credo che Roma e Inter stiano parlando di tante cose: c’era stata la questione Pellegrini-Frattesi per lo scambio, si era parlato di Zalewski-Buchanan. Io penso che alla fine la Roma non prenderà Buchanan, ma non escludo che l’Inter prenda Zalewski, anche se la Roma, andando in scadenza, vuole un rimborso. Io non lo troverei affatto un brutto colpo. Pensalo fuori da Roma in un contesto che gira e che funziona come l’Inter. Può fare il ricambio a sinistra e a destra. Sa fare tante cose e ha un buon piede”.