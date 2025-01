Nuovo FORFAIT nell’Inter: “Non parte per Praga”. Tifosi esasperati

L’Inter si prepara alla trasferta contro lo Sparta Praga in Champions League, fondamentale per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma la vigilia della gara non porta buone notizie, dal momento che Inzaghi deve fare i conti con un nuovo forfait.

Infatti, come riportato da Marco Barzaghi, giornalista di Sky Sport, Francesco Acerbi non partirà per Praga con il resto della squadra. Arriva la conferma, dunque, di un’ipotesi che da ieri si era fatta più concreta, dopo che il difensore era tornato ad allenarsi a parte.

La notizia, datata dal giornalista sul proprio profilo X, ha da subito scatenato le ire dei tifosi nerazzurri, esasperati da questo nuovo problema. In tanti hanno evidenziato come ci sia l’urgenza di un rinforzo di mercato, per tamponare la situazione

Questo il post: