Conte fa sul serio: SFIDA alla Roma per l’attaccante dell’Inter

Divenuto il principale avversario dell’Inter nella corsa all’attuale scudetto, Antonio Conte sta preparando anche uno sgarbo di mercato nei confronti dei nerazzurri. L’ex tecnico interista, infatti, si è messo in testa un obiettivo di proprietà del club nerazzurro per l’attacco del suo Napoli, conteso sul mercato da altri club tra cui la Roma.

Stiamo parlando di Sebastiano Esposito, grande trascinatore dell’Empoli in questa stagione ed autore dell’unico gol siglato dalla formazione toscana la scorsa domenica a San Siro nella sconfitta per 3-1 contro l’Inter. Il centravanti classe 2002 è di proprietà del club nerazzurro, ma verrà riscattato dall’Empoli entro fine stagione per 5 milioni di euro.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, l’Inter non ha mantenuto alcuna recompra nei confronti dell’attaccante, se non una percentuale del 20% sulla futura rivendita del ragazzo. Per questa ragione, il club nerazzurro non avrà il pieno controllo sul futuro del giovane Esposito. Tra l’altro, la possibilità di tornare a lavorare con il tecnico che a 17 anni lo portò in prima squadra, potrebbe rappresentare un grande incentivo per lo stesso centravanti.