“Acerbi non dà garanzie”: l’Inter ha due opzioni di mercato

Francesco Acerbi non partirà per Praga, per la trasferta di Champions League dell’Inter. La notizia si era fatta strada ieri, quando il difensore era tornato ad allenarsi a parte, e oggi è arrivata la conferma di una sua ulteriore assenza.

Una notizia che ha creato subito malumore nel mondo nerazzurro e che, intevitabilmente, ha riaccesso delle inevitabili riflessioni sul mercato nerazzurro. La difesa è un reparto che verrà svecchiato sicuramente in estate, ma secondo Tuttosport, dato lo scenario attuale, non è da escludere un’operazione in entrata già oggi.

Le vie sono due: la prima è l’opzione low cost in prestito, puntando su un profilo che conosca bene la Serie A; l’altra strada, invece, riguarderebbe l’anticipo dell’investimento forte programmato per giugno. Molto dipenderà dal via libera di Oaktree.

In questo senso, il nome più probabile potrebbe essere quello di Jaka Bijol dell’Udinese, che i friulani potrebbero liberare, sia per via della posizione di classifica tranquilla, sia per l’abbondanza di difensori centrali, rimpinguata dall’arrivo di Solet.