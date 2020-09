Perisic dal ritiro della Nazionale: “Ho avuto pochi giorni di riposo, non sono al top”.

Il futuro di Ivan Perisic sarà tutto da definire, con Inter e Bayern Monaco che sono al lavoro per trovare la quadra in un’operazione di mercato che potrebbe riportare il calciatore in Baviera. Dal ritiro della Nazionale croata, con cui sfiderà questa sera la Francia, il giocatore ha parlato del suo momento di forma: “Dopo la finale di Champions League, ho avuto solo sette giorni di riposo, in generale nessuno dei due è al cento per cento, ma questo non dovrebbe essere un motivo per non ottenere qualcosa di positivo da queste due partite.

Il giocatore continua parlando della prossima gara della sua nazionale: “Nemmeno i francesi sono al cento per cento, come, dopotutto, la maggior parte dei giocatori, quasi nessuno ha giocato. Tuttavia, dobbiamo dare il massimo che sia 45, 60 o 90 minuti. Giochiamo per la Croazia contro le finaliste della Coppa del Mondo”.

