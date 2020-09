Biasin: “Se arriveranno offerte per Brozovic o Skriniar si cercherà il miracolo per Kanté”

Nel corso dell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. Una sessione di mercato che potrebbe vedere la partenza di due pezzi da novanta, possibili sacrificati per arrivare ad un colpo a centrocampo. Ed un possibile partente sembrerebbe sempre destinato di più alla permanenza. Di seguito le sue parole: “Se i nerazzurri riceveranno offerte per i vari Brozovic o Skriniar, e gli stessi diranno “noi andremmo pure…”, allora si cercherà una specie di miracolo con il Chelsea per Kanté, viceversa si andrà avanti serenamente così”.

Poi sulla situazione Lautaro: “Da Barcellona ogni giorno giungono voci di offerte al ribasso piuttosto grottesche. Non sappiamo se siano vere, sappiamo che l’Inter non rinuncerà al suo attaccante se non in presenza di una proposta senza senso (decisamente improbabile)”.

