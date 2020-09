Primavera 1, si ripartirà il 19 settembre: l’Inter sfiderà la Sampdoria

Con la ripartenza della Serie A, partirà anche la Primavera 1. Il massimo campionato giovanile prenderà il via il 19 settembre, quando i giovani nerazzurri di Armando Madonna sfiderà la Samp. La regular season terminerà il 15 maggio, mentre i playoff andranno in scena dal 22 al 30 maggio. L’andata dei playout, invece, ci sarà il 24 maggio, mentre il ritorno sarà il 29.

Il 23 settembre avrà invece inizio la Coppa Italia di categoria, al via col primo turno eliminatorio. Per l’Inter inizierà però direttamente dagli ottavi di finale, in programma il 16 dicembre. Il 13 gennaio ci saranno i quarti, mentre il 3 febbraio e 10 marzo ci saranno le semifinali. Il 7 aprile, infine, sarà il giorno della finale.

Questo il calendario dei nerazzurri:

1a giornata: Inter-Samp (19 settembre, 30 gennaio)

2a giornata Spal-Inter (26 settembre, 6 febbraio)

3a giornata Inter-Ascoli (3 ottobre, 13 febbraio)

4a giornata Inter-Genoa (17 ottobre, 17 febbraio)

5a giornata Cagliari-Inter (24 ottobre, 20 febbraio)

6a giornata Sassuolo-Inter (31 ottobre, 27 febbraio)

7a giornata Inter-Torino (7 novembre, 6 marzo)

8a giornata Fiorentina-Inter (21 novembre, 13 marzo)

9a giornata Inter-Roma (28 novembre, 3 aprile)

10a giornata Milan-Inter (5 dicembre, 10 aprile)

11a giornata Inter-Juve (12 dicembre, 17 aprile)

12a giornata Empoli-Inter (19 dicembre, 24 aprile)

13a giornata Inter-Lazio (9 gennaio, 1° maggio)

14a giornata Bologna-Inter (16 gennaio, 8 maggio)

15a giornata Inter-Atalanta (23 gennaio, 15 maggio)