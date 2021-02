Il retroscena su Eriksen e Perisic: l’Inter aveva scelto le alternative in caso di addio. Ora sono i nuovi rinforzi

L’inizio anno di Ivan Perisic e Christian Eriksen ha completamente ribaltato le gerarchie nell’Inter di Antonio Conte. Da alcune partite entrambi hanno svoltato, il tecnico nerazzurro può essere sicuramente soddisfatto delle risposte avute fin qui.

Come riportato da Tuttosport, Perisic contro Lazzari e Calabria è stato perfetto in entrambi le fasi, mentre Eriksen finalmente si è imposto da mezzala nel centrocampo nerazzurro. Sono loro due i rinforzi di gennaio, che hanno permesso all’Inter di fare quel salto di qualità decisivo per lo scudetto.

Il loro destino fino a qualche settimana fa sembrava scritto, in caso infatti di offerte concrete avrebbero lasciato l’Inter: Dimarco avrebbe rimpiazzato Perisic, al posto di Eriksen Conte avrebbe gradito un mediano difensivo. Ora però la musica è cambiata, così come la loro storia all’Inter.

