Serena: “LuLa tra le coppie più forti d’Europa. Dzeko? Avrebbe rotto la magia

Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport per parlare della LuLa, la super coppia d’attacco che sta trascinando la squadra nerazzurra in questa stagione.

Ecco le sue parole: “Una delle più forti d’Europa? Penso di sì e il derby lo ha dimostrato una volta di più. Sono contento per Lautaro. Durante il mercato di gennaio, quando si parlava di Dzeko all’Inter, io mi ero pronunciato per il no. Dzeko avrebbe rotto la magia. L’argentino aveva bisogno di fiducia e le ultime due partite sono certo che lo aiuteranno a sentirsi maggiormente ai livelli di Lukaku. Sono una coppia prolifica, che fa reparto. Sono due prime punte e Conte sa utilizzarli bene. Li fa giocare vicini, anche perché l’Inter sull’esterno ha due ali, aiutate dalle mezzali. Lukaku e Lautaro sono forti individualmente e messi insieme aumentano la loro forza. Si fa fatica a trovare un loro punto debole quando stanno bene”.

Serena-Diaz contro Lautaro-Lukaku: “Noi eravamo davvero complementari. Io sapevo fare delle cose e meno bene altre, Ramon viceversa. Gestivamo porzioni di campo precise, se arrivava un pallone lungo, lui mi veniva vicino per la spizzata, se lui era in fascia, metteva il pallone dove mi sarei fiondato. A differenza della Lu-La, noi eravamo completi come coppia, meno singolarmente”.

