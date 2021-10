CdS – Perisic non rinnoverà con l’Inter ma ha ancora tanto da dare: Dimarco scalpita

Dimarco scalpita per il posto da titolare ma dovrà aspettare

Il prossimo 2 febbraio, Perisic compirà 33 anni e, a meno di clamorose sorprese, la prossima estate si concluderà la sua avventura con l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, non c'è mai stata una vera discussione per il rinnovo con il croato che vorrà finire la sua carriera probabilmente in Bundesliga: la volontà resta però quello di concludere al meglio a Milano.