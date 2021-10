TS – Inter in cerca di un centrale di difesa: tre i nomi sul piatto

Il club nerazzurro vuole rinforzare il reparto difensivo

Come preannunciato da Beppe Marotta durante il Festival dello Sport: "L'Inter cercherà di rinforzare la rosa di Inzaghi con un paio di innesti a gennaio". Come riporta Tuttosport, se il centrocampo abbonda di opzioni, lo stesso discorso non si può fare con la difesa. Inzaghi, infatti, si è affidato principalmente ai tre titolari in questo inizio di stagione, scegliendo talvolta Dimarco come sostituto di Bastoni. Per questo motivo, il club nerazzurro cercherà di prendere un ulteriore rinforzo: anche perché il tecnico non pare avere fiducia nelle attuali riserve, cioè Kolarov, Ranocchia e D'Ambrosio.