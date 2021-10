GdS – 100mila euro per il volo charter dei sudamericani: resta la cautela su Lautaro

Il club nerazzurro costretto a spese folli per il ritorno dei sudamericani

Ancora più ritardato l'arrivo dei cileni (Vidal e Sanchez) che saranno a Roma soltanto la mattina della partita. Un loro impiego è quasi praticamente escluso. Per i primi tre, invece, toccherà a Simone Inzaghi valutare in extremis. In Argentina, sono fiduciosi su un recupero di Lautaro per il match contro l'Uruguay ma il c.t. Scaloni in conferenza ha confessato: "Non siamo sicuri al 100% che giocherà".