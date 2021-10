Dai rinforzi a gennaio a Raspadori: le notizie più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

Con la sosta nazionali in corso, le notizie di calciomercato non mancano mai. Ma questa volta non si tratta di voci, soffiate o rumors: le parole arrivano dagli stessi protagonisti del mercato. Dai rinforzi annunciati da Beppe Marotta fino alle porte chiuse da parte di Giovanni Carnevali (ad del Sassuolo): c'è molto di cui parlare. Quindi sedetevi comodi per leggere il consueto articolo di riepilogo delle ultime 24 ore in casa Inter.

LE PAROLE DI MAROTTA - L'ad dell'Inter è intervenuto durante il Festival dello Sport de La Gazzetta dello Sport in corso in questi giorni a Trento. Marotta ha dichiarato che, pur prestando molta attenzione al bilancio, la società farà di tutto per supportare Simone Inzaghi nella ricerca della "seconda stella", il ventesimo Scudetto, portando a Milano due giocatori nella prossima finestra di mercato. La Rosea, successivamente, ha avanzato delle ipotesi sui possibili innesti in arrivo a gennaio, come vedremo qui sotto.

LE IPOTESI DE LA GAZZETTA - Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta punterà su un profilo già consolidato per un nuovo attaccante, magari in prestito, come potrebbe essere il nome di Luka Jovic del Real Madrid. Come alternativa piace anche Lacazette dell'Arsenal, ormai ai ferri corti coi londinesi, ma che potrebbe partire anche a giugno a 0. Il secondo obbiettivo potrebbe essere Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari già vicinissimo ai nerazzurri in estate, prima che il club virasse su Dumfries. Il giocatore rossoblù ha ancora in testa solo l'Inter e la volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza nell'abbattere il muro eretto dal Cagliari.

LE PORTE CHIUSE ALL'INTER - Anche Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto al Festival dello Sport che si sta tenendo in questi giorni a Trento. Il dirigente neroverde ha parlato anche della situazione di mercato di Raspadori e Scamacca: "Non abbiamo aperto a Raspadori all'Inter a gennaio perché non lo abbiamo fatto neanche nella sessione estiva. E' vero che c'è stato un interessamento dei nerazzurri ma vogliamo tenere Raspadori e Scamacca. Non c'è alcuna possibilità per gennaio. Per l'Inter o altre".