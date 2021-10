Inter, 15 giocatori con le Nazionali: come si stanno comportando finora?

In gol Ivan Perisic con la Croazia

Redazione Passione Inter

É iniziata la tanto "amata" sosta nazionali, la seconda stagionale. I giocatori dell'Inter che gireranno per il globo sono quindici, tantissimo. Qui sotto potete vedere in dettaglio tutti i nomi: qual è la novità? É che è arrivata la prima convocazione per Federico Dimarco con la Nazionale maggiore: il c.t. Mancini decide di affidarsi all'ex Verona, in assenza di Pessina e Zaniolo. Meritatissima. Qui tutti i convocati:

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco (ITALIA)

Italia-Spagna, 6 ottobre alle 20:45 - Semifinale UEFA Nations League | Stadio Meazza, Milano (Risultato finale 1-2)

- in caso di vittoria: finale 1°/2° posto domenica 10 ottobre a San Siro, ore 20:45

- in caso di sconfitta: finale 3°/4° posto domenica 10 ottobre a Torino, ore 15:00

Barella e Bastoni sono scesi in campo da titolari nella sconfitta dell'Italia per 2 a 1. Entrambi non hanno brillato e sono stati messi in difficoltà dal "torello" e dal dinamismo degli spagnoli. Bastoni poi è andato in evidente difficoltà in occasione del primo goal degli ospiti. Per entrambi i quotidiani sportivi hanno dato valutazioni insufficienti, anche se c'è da dire che in pochi si sono salvati nell'Italia scesa in campo ieri sera.

Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (CROAZIA)

Cipro-Croazia, 8 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Larnaca (Risultato finale 0-3)

Croazia-Slovacchia, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Osijek

84 minuti per Brozovic, 90, invece, per Ivan Perisic autore di una partita di alto livello condita anche da una rete contro il Cipro. Ottima anche la prestazione di Brozovic.

Milan Skriniar (SLOVACCHIA)

Russia-Slovacchia, 8 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Kazan (Risultato finale 1-0)

Croazia-Slovacchia, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Osijek

Skriniar ha interamente giocato la partita contro la Russia, decidendo, in negativo, il match con un autogol.

Hakan Calhanoglu (TURCHIA)

Turchia-Norvegia, 8 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Istanbul (Risultato finale 1-1)

Lettonia-Turchia, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Riga

Il trequartista turco ha giocato 90 minuti nella gara contro la Norvegia. Prestazione più che sufficiente del nerazzurro.

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (OLANDA)

Lettonia-Olanda, 8 ottobre alle 20:45 (ora locale) - Qualificazioni Mondiali | Riga (Risultato finale 0-1)

Olanda-Gibilterra, 11 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Rotterdam

90 minuti per entrambi i giocatori nerazzurri nella sfida vinta per 1-0 dalla nazionale olandese contro la Lettonia. Prestazione solida da parte del centrale, un po' meno quella di Dumfries che ha faticato ad incidere sul match.

Edin Dzeko (BOSNIA)

Kazakistan-Bosnia, 9 ottobre alle 15:00 - Qualificazioni Mondiali | Nur Sultan (Risultato finale 0-2)

Ucraina-Bosnia, 12 ottobre alle 20:45 - Qualificazioni Mondiali | Lviv

Ottima prestazione di Edin Dzeko con la Bosnia. Il centravanti è stato in campo in tutti i 90 minuti, rendendosi anche uno dei protagonisti nel gol del 2-0 dei bosniaci contro il Kazakistan.

Alexis Sanchez, Arturo Vidal (CILE)

Perù-Cile, 8 ottobre alle 03:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Lima (Risultato finale 2-0)

Cile-Paraguay, 11 ottobre alle 02:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

Cile-Venezuela, 15 ottobre alle 02:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

Arturo Vidal assente nella sfida contro il Perù perché squalificato. 90 minuti da titolare, invece, per Alexis Sanchez che però non è riuscito a brillare con la maglia de La Roja.

Lautaro Martinez, Joaquín Correa (ARGENTINA)

Paraguay-Argentina, 8 ottobre alle 01:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Asuncion (Risultato finale 0-0)

Argentina-Uruguay, 11 ottobre alle 01:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Argentina-Perù, 15 ottobre alle 01:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Lautaro Martinez ha dovuto saltare la sfida contro il Paraguay per un problema muscolare. Potrebbe recuperare per le prossime partite. Al suo posto, è sceso in campo Joaquin Correa: l'ex Lazio è andato vicino al gol almeno in quattro occasioni non riuscendo mai a trovare però lo specchio della porta.

Matias Vecino (URUGUAY)

Uruguay-Colombia, 8 ottobre alle 01:00 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Montevideo (Risultato finale 0-0)

Argentina-Uruguay, 11 ottobre alle 01:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Brasile-Uruguay, 15 ottobre alle 02:30 (ora italiana) - Qualificazioni Mondiali | Manuas

Maglia da titolare per Vecino in Uruguay-Colombia: il centrocampista gioca un'ottima partite ed è tra i migliori in campo.