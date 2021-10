GdS – Rinnovo, aumento e fascia di capitano: l’Inter si coccola Barella

Il centrocampista nerazzurro pronto a legarsi al club nerazzurro per altri cinque anni

Il prossimo capitano dell' Inter ha finalmente un nome e cognome, come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport . In sede di rinnovo del contratto, difatti, il club nerazzurro ha promesso a Nicolò Barella a partire dalla prossima stagione la fascia quest'oggi sul braccio di Handanovic . Per il centrocampista italiano è previsto un maxi rinnovo con scadenza nel 2026, perché nei piani della società vi è l'idea di farne una sorta di bandiera vecchio stile. Decisivi gli ultimi incontri andati in scena con l'agente Alessandro Beltrami, mentre la firma dovrebbe arrivare già quest'anno entro il 30 giugno 2022.

Parlando di cifre, invece, sostanzialmente gli verrà raddoppiato l'ingaggio che passerà da 2,5 milioni a stagione a 5, con una formula particolare che gli consentirà di incassare 25 milioni per i prossimi 5 anni. A causa di una crisi economica che ancora l'Inter non si è lasciata del tutto alle spalle, inizialmente - almeno per le stagioni 2021/22 e 2022/23 - la cifra rimarrà di 2,5 milioni. Successivamente l'ingaggio verrà spalmato sino al 2026, così da raggiungere i 25 stabiliti dal rinnovo, per cui Barella guadagnerà 13 milioni (6,5+6,5) per il terzo e il quarto anno di contratto e altri 7 nel quinto.