GdS – Inter, slitta l’incontro con Brozovic. Ora il club mette pressione all’entourage

Non si è presentato nessuno all'appuntamento previsto nella giornata di ieri

Se da una parte procede a vele spiegate la trattativa per il rinnovo di Nicolò Barella , dall'altra l' Inter sta incontrando invece enormi difficoltà sul fronte Marcelo Brozovic. L'incontro atteso nella giornata di ieri e annunciato pubblicamente la scorsa settimana perfino dall'amministratore delegato Beppe Marotta è infatti saltato. Non si tratta della prima volta che accade una situazione del genere, segno probabilmente dell'assenza in questo operazione di un vero e proprio professionista del settore.

Come sappiamo, Brozovic ha affidato la sua gestione nelle mani del padre Ivan, il quale fino questo momento non è sembrato particolarmente collaborativo sul fronte rinnovo. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'Inter è più che propensa voler riconoscere un meritato aumento al calciatore, ma si aspetta allo stesso tempo di capire una volta per tutte quelle che sono le richieste del ragazzo. Se la situazione non dovesse sbloccarsi entro la fine del 2021, il club nerazzurro potrebbe iniziare a dubitare seriamente sul futuro a Milano del centrocampista croato.