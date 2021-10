Lazio-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi spera nel recupero di Lautaro

Le ultimissime sulle possibili scelte dei due allenatori per l'anticipo di domani

Giornata di vigilia per l'Inter di Simone Inzaghi che domani pomeriggio dalle 18.00 ritorna in campo all'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Partita molto speciale per il tecnico nerazzurro che si scontra con il suo passato, dopo un trascorso di successo prima da calciatore e dopo da allenatore. Ancora diversi dubbi per quanto riguarda la formazione, legata soprattutto alle condizioni di Lautaro Martinez atteso in giornata dopo l'impegno della scorsa notte nel match tra Argentina e Perù, nel quale è andato a segno grazie alla rete che ha deciso la gara.