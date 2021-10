Carnevali: “Inter? Nessuna possibilità di Raspadori o Scamacca a gennaio. E su Sensi…”

Il dirigente chiude le porte all'Inter

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto al Festival dello Sport che si sta tenendo in questi giorni a Trento. Il dirigente neroverde ha parlato anche della situazione di mercato di Raspadori e Scamacca: "Non abbiamo aperto a Raspadori all'Inter a gennaio perché non lo abbiamo fatto neanche nella sessione estiva. E' vero che c'è stato un interessamento dei nerazzurri ma vogliamo tenere Raspadori e Scamacca. Non c'è alcuna possibilità per gennaio. Per l'Inter o altre".