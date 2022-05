L’addio di Perisic spinge l’Inter a muoversi: si accende la pista Bernardeschi?

L'esterno ormai ex Juve garantirebbe la copertura di diversi ruoli

L'addio di Ivan Perisic , ormai a Londra per sostenere le visite mediche, ha aperto una voragine nella fascia sinistra dell' Inter . Certo, Robin Gosens a gennaio è stato preso proprio per questa eventualità e ai nastri di partenza del campionato sarà lui il titolare a sinistra. Tuttavia dietro di lui servirà un giocatore di un certo livello proprio per sopperire all'addio del croato e ridonare il sorriso ad Inzaghi .

Il tecnico infatti contava molto su Perisic e la sua partenza lo ha deluso. Ecco perché secondo La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang per accontentarlo sarebbe pronto a fornire al tecnico un secondo titolare, anziché un giovane da svezzare dietro a Gosens. E il primo della lista sarebbe Bernardeschi, svincolatosi, come Dybala, a parametro zero dalla Juventus. Va detto che Marotta ed Ausilio preferirebbero un giovane di belle speranze come Cambiaso o Parisi. Tuttavia Bernardeschi, oltre a pesare solo sul monte ingaggi e non per il cartellino, avrebbe dalla sua anche la grande duttilità. Pur senza eccellere, sa infatti giocare da esterno, da trequartista o anche da mezzala. Un valore aggiunto da non sottovalutare e che potrebbe convincere anche Inzaghi a dare il via libera all'operazione.