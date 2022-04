Mercato – Perisic verso il rinnovo con l’Inter: ma resta una piccola distanza

L'Inter sarebbe molto felice di continuare con il croato

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra il giocatore e la società resta una distanza, superabile però: Perisic chiede un biennale da 5 milioni di euro, l'Inter per ora offre un ingaggio da 4 milioni di euro e un contratto da un anno per un'opzione per il secondo. Se ne riparlerà a fine stagione anche se l'Inter deve muoversi velocemente: non è un mistero, infatti, che Perisic volesse chiudere la carriera in un club di Premier League ma dall'Inghilterra non è arrivata alcun offerta concreta.