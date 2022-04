Sanchez sempre più lontano dall’Inter: addio dietro l’angolo

Inzaghi ormai non lo schiera più

Sanchez e l 'Inter non sono mai stati così lontani. Dopo l'apice toccato con il goal in finale di Supercoppa, il rapporto tra il cileno e Inzaghi è andato rapidamente peggiorando. I continui mugugni e malumori dell'attaccante non sono passati inosservati alla società e la decisione sul futuro insieme sembra ormai presa: sarà separazione.

A riprova dell'addio imminente sembra esserci anche il minutaggio sempre più risicato concesso a Sanchez, che addirittura ieri non è nemmeno stato schierato per un singolo minuto da Inzaghi. Piuttosto che il cileno, il tecnico ha preferito dirottare Perisic fuori ruolo, impiegando il croato da punta al posto del Nino Maravilla. Un segnale forte, che sancisce con ogni probabilità la rottura definitiva tra l'Inter e il calciatore. Certo, tenere tutti coinvolti e sulla corda sarebbe l'ideale per provare a lottare per lo Scudetto, ma con certe personalità ingombranti non è facile.