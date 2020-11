Petrachi su Conte: “Voleva Dzeko, gli dissi di non rompere i co***oni. La mia versione sul caso Spinazzola”

Era davvero tanta la voglia di Antonio Conte di portare in maglia Inter Edin Dzeko la scorsa estate. A rivelare la forte insistenza del tecnico leccese, è stato il suo amico Gianluca Petrachi nel corso dell’intervista rilasciata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. L’ex direttore sportivo della Roma ha raccontato però di aver immediatamente comunicato all’allenatore nerazzurro di farsi da parte per il centravanti bosniaco, indispensabile per il progetto giallorosso.

Queste le sue dichiarazioni, a partire dal famoso caso dello scorso mercato di gennaio sull’affare Spinazzola-Politano: “Non era felicissimo. Voleva giocare a sinistra, ma Kolarov era intoccabile. Il mister pur di farlo giocare lo impiegava a destra, ma il ragazzo s’incupiva. A gennaio si ruppe Zaniolo e ci serviva un esterno. Doveva arrivare Politano. Tutti contenti. Ausilio ci dà l’ok e Marotta lo stoppa. Oggi è un titolare della Roma e della nazionale”.

Parlasti di Spinazzola con il tuo amico Antonio Conte?

“Con Antonio ci lega una profonda amicizia, ma avevo già questionato con lui su Dzeko, che lui voleva portare all’Inter. ‘Non mi rompere i coglioni con Dzeko, non te lo do. Inutile che sbatti la testa al muro’, gli dissi”.

Come arriva Fonseca alla Roma?

“Ho letto tante chiacchiere sul tema. Alla Roma erano davvero convinti di chiudere con Conte. Veniva da un anno difficile, le beghe legali con il Chelsea. Era voglioso di nuove sfide”.

Cos’è mancato per chiudere?

“E’ una trattativa che non ho seguito. Non ero ancora alla Roma. Posso immaginare che Antonio non si sia sentito abbastanza rassicurato. Forse, se avesse parlato direttamente con Pallotta le cose sarebbero andate diversamente. Antonio è diverso da me, io sono un sentimentale, lui è più razionale. Non ha visto, credo, una forte società alle spalle”.

