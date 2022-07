Pedullà: “Pinamonti, sondaggio del PSG: offerta ufficiale non da escludere”

Il PSG è realmente interessato ad Andrea Pinamonti. Nelle scorse ore - come scrive Alfredo Pedullà - i parigini avrebbe fatto un vero e proprio sondaggio per l'attaccante classe 1999: non è da escludere nemmeno che arrivi un'offerta ufficiale. Il d.s. del PSG, Luis Campos, infatti è un grandissimo estimatore di Pinamonti.