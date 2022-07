Dall’Argentina – È fatta per Vidal al Flamengo, c’è il pre contratto

Finalmente tutto sembra essersi incastrato alla perfezione: Vidal , dopo due stagioni tutt'altro che esaltanti, lascerà l 'Inter per accasarsi al Flamengo , in Brasile. L'operazione ovviamente va ancora ufficializzata, ma secondo fonti argentine sarebbe ormai fatta.

Secondo TyC Sports infatti, si sarebbe l'aggiunta l'intesa tra Vidal e il Flamengo per un contratto di 18 mesi. Addirittura, per il giornalista Cesar Luis Merlo, il centrocampista e Juventus e Barcellona avrebbe firmato un pre contratto con il club rossonero. Nei prossimi giorni dovrebbe volare in brasile per le visite medico di rito e firmare il contratto. Dall'Inter, come ampiamente risaputo, incasserà con ogni probabilità una buonuscita di circa 4 milioni di euro per svincolarsi con un anno di anticipo.