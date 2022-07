BILD – L’Inter guarda ad Akanji in difesa: pronti fino a 30 milioni di euro

L' Inter sarebbe molto interessata a Manuel Akanji del Borussia Dortmund . É quello che fa sapere BILD che parla anche di un'Inter disposta a pagare fino a 30 milioni di euro per il difensore svizzero. Akanji sarebbe stato individuato come il perfetto sostituto di Milan Skriniar : qualcuno avrà visto il nostro video?

Akanji ha un contratto in scadenza nel 2023 e avrebbe già fatto sapere di non voler rinnovare. Questo spingerebbe il Borussia Dortmund a trovare un acquirente già quest'estate, tra cui proprio l'Inter. Il difensore svizzero, nonostante le voci sulla Premier League, gradirebbe anche un trasferimento in Italia.