UFFICIALE – Inter, Esposito all’Anderlecht: tutti i dettagli dell’operazione

L'attaccante va all'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto ma l'Inter può riacquistarlo

Sebastiano Esposito va all'Anderlecht. L'attaccante classe 2002, dopo l'esperienza con il Basilea, vola in Belgio in prestito con diritto di riscatto. L'Inter ha però l'opzione di riacquistarlo con il contro riscatto.