Inter, da Onana a Lukaku: ecco chi ci sarà in ritiro dal 6 luglio

Tante facce nuove per Simone Inzaghi

Si avvicina la data dell'inizio del ritiro nerazzurro. Il prossimo mercoledì 6 luglio, l' Inter inizierà ufficialmente la preparazione per la prossima stagione. Il programma delle amichevoli e dei primi impegni in campionato richiede, fin da subito, grande concentrazione alla truppa di Inzaghi : ma chi ci sarà già mercoledì?

Per il ritiro - che sarà a porte chiuse per ragioni di sicurezza - di mercoledì non saranno presenti i vari Lukaku, Lautaro e tutti gli altri nazionali nerazzurri. É atteso il loro arrivo soltanto la prossima settimana: nei giorni che vanno dal 10 al 13 luglio.