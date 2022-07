Bellanova, Skriniar-PSG, il ritiro e non solo: cosa succede questa settimana all’Inter

Tutti i temi più caldi in vista di questa settimana per l'Inter

Inizia la settimana che darà il via alla nuova stagione dell'Inter. Dopo il giugno di fuoco, segnato da diversi colpi di mercato, è ora di far parlare il campo. La formazione di Inzaghi riprenderà gli allenamenti dopo le vacanze e si ritroverà ad Appiano Gentile per un ritiro che sarà chiuso al pubblico. Ma non solo.