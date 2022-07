Inter, annunciata nuova partnership esclusiva con Konami

Come si può leggere nel comunicato ufficiale rilasciato dall'Inter, dalla stagione in arrivo, il logo del videogioco calcistico eFootbal comparirà sul retro delle maglie di allenamento e di riscldamento della prima squadra maschile, femminile e delle giovanili. Konami poi deterrà anche i naming rights dei centri sportivi dell'Inter femminile e del settore giovanile, con la struttura che prenderà il nome di KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti.