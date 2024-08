Pista clamorosa per Correa: può rimanere in Serie A in un top club

Nonostante faccia ancora parte integrante dell’Inter di Simone Inzaghi, Joaquin Correa non rientra comunque nei piani futuri del club nerazzurro. Il Tucu rimarrebbe per un’ultima stagione in maglia nerazzurra ai margini come quinto attaccante, ma solamente nel caso in cui non arrivassero offerte concrete per lasciarlo partire.

A tal proposito, come riportato da calciomercato.com, a quasi una settimana dalla chiusura del mercato l’Inter non si è ancora rassegnata all’idea di piazzare in uscita il centravanti argentino. Correa, secondo le ultime indiscrezioni, è stato dunque proposto tramite il suo agente alla Roma, alla ricerca di un sostituto di Paulo Dybala.

Il primo nome sull’agenda dei giallorossi rimane Jeremie Boga, frenato però dalla valutazione da 20 milioni di euro fatta dal Nizza per il suo cartellino. Chissà che negli ultimi giorni di mercato, qualora la trattativa per l’ivoriano non dovesse proprio sbloccarsi, la soluzione d’emergenza che porta a Correa non possa clamorosamente accendersi.