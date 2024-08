Ostacolo tra Barcellona-Chiesa: “Inter pronta a cifre astronomiche”

La trattativa tra Federico Chiesa e il Barcellona ha subito una frenata nelle ultime ore. A riportarlo è il diario catalano Sport, il quale ha rivelato alcune delle principali difficoltà incontrate dal club blaugrana nell’affare per l’esterno della Juventus.

A poco più di una settimana dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato, il Barcellona non ha ancora definito una serie di cessioni ritenute indispensabili. A causa dei paletti imposti dal fair play finanziario della Liga, l’area sportiva della società catalana dovrà mettere a segno almeno un paio di uscite per poter liberare spazio all’iscrizione di Chiesa in campionato. In caso contrario, il rischio per l’esterno italiano sarebbe quello di rimanere fuori dalla lista.

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, a pressare dall’altra parte ci sarebbe l’Inter “disposta a pagare un ingaggio astronomico per quello che considera come un vero colpo di mercato”. In realtà, risulta che il club nerazzurro sia interessato più per la prossima estate, quando Chiesa sarà libero di lasciare la Juventus a costo zero. Allo stato dell’arte, invece, un assalto interista negli ultimi giorni di mercato risulta poco realistico.