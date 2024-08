Palacios, annuncio a sorpresa del presidente: “C’è un’altra squadra”

L’Inter sta cercando di chiudere definitivamente per l’arrivo di Tomas Palacios, difensore di proprietà del Talleres ma in prestito all’Independiente Rivadavia. Nella giornata di ieri, la dirigenza nerazzurra ha sottoposto ai colleghi argentini un’offerta da 6,5 milioni di euro più bonus, di cui alcuni facili e altri difficili: se dovessero essere centrati tutti, l’esborso massimo sarebbe di 11 milioni.

Sull’argomento è intervenuto, a La Mesa del Futbol, il presidente del Talleres, Andreas Fassi. Il numero uno degli argentini ha ammesso l’esistenza della trattativa con l’Inter, ma ha anche messo in guardia il club segnalando un’altra possibilità per il futuro del giocatore: “Stiamo trattando la cessione di Tomas Palacios in Italia insieme all’Independiente Rivadavia. C’è anche un’opzione in Germania“.