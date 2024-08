Sorpresa Carboni: “Torna subito in Serie A”

Dopo pochissime settimane dall’arrivo in prestito al River Plate, Franco Carboni è pronto a salutare tramite la rescissione consensuale. L’esterno di proprietà dell’Inter, infatti, è stato di fatto messo ai margini dopo l’avvicendamento in panchina fra Martin Demichelis (che lo aveva voluto al River) e Marcelo Gallardo.

Secondo quanto riporta Juan Cortes, giornalista di Tyc Sports, a questo punto il club nerazzurro ha chiesto agli argentini di far ritornare il calciatore. La prossima destinazione di Franco Carboni dovrebbe essere in Serie A, precisamente al Venezia, nuovamente in prestito. Si tratterebbe della quarta esperienza italiana per il classe 2003, che ha già vestito le maglie di Cagliari, Monza e Ternana.