VIDEO – Annuncio improvviso di Milito: “Mi candido come presidente”

Diego Milito, ex giocatore dell’Inter, si candida come nuovo presidente del Racing Avellaneda alle elezioni in arrivo. Il Principe ha lasciato il club argentino da quattro anni in seguito a divergenze con il presidente, dopo aver ricoperto il ruolo di segretario tecnico dal 2017 al 2020. Queste le sue parole:

“Sono passati quattro dal mio addio al club e in questo periodo mi sono preparato per essere all’altezza di questa grande sfida. Ho viaggiato, conosciuto modelli diversi di gestione, visitare istituzioni sportive e parlare con dei riferimenti nel mondo del calcio. Per questo, credo sia il momento di mettermi in gioco e permettere al Racing di fare quel famoso salto di qualità di cui ha bisogno“.

“Vogliamo un modello di club superiore, come tutti sogniamo e desideriamo. Sono convinto che ce la faremo. La cosa migliore che ha il Racing sono i suoi tifosi e voglio che tutti siano coinvolti. Il Racing è la mia casa e non un trampolino per arrivare da qualche altra parte“. Di seguito il video dell’annuncio: