La telenovela Chiesa sta per finire: “Cresce la fiducia”

Sono giorni decisivi per il futuro di Federico Chiesa, fuori rosa alla Juventus e con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Più che la prospettiva di perdere il giocatore a zero, i bianconeri temono di dover pagare l’ingaggio per un anno a un giocatore che non rientra nel progetto tecnico dell’allenatore Thiago Motta.

Dopo che si è parlato spesso di possibili soluzioni in Serie A, fra cui Inter, Milan e Roma, si sta facendo sempre più strada la pista estera e nello specifico quella che porta al Barcellona. I catalani hanno già avuto i primi contatti positivi con l’agente di Chiesa, ma avevano bisogno di liberare spazio in rosa. Operazione riuscita, dal momento che – come riporta Gianluca Di Marzio – è stato raggiunto l’accordo per la cessione di Mikayil Faye (obiettivo fra l’altro dell’Inter, che poi ha virato su Tomas Palacios) al Rennes.

Per questo motivo, secondo La Repubblica, cresce sempre di più la fiducia per l’approdo di Chiesa al Barcellona. I blaugrana sarebbero adesso pronti a inviare una prima offerta ufficiale alla Juventus per acquistare il cartellino del classe 1997.