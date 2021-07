La Repubblica – Suggestione Pjanic, Marotta fa sul serio e sfida la Juve: contatti avviati. Due ostacoli

Il centrocampista bosniaco è in rottura con il Barcellona: piace anche in Premier League

Dopo i primi rumors provenienti dalla Spagna, anche La Repubblica conferma l'indiscrezione di mercato : l'Inter starebbe pensando a Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus in uscita dal Barcellona.

L'avventura in blaugrana non è stata delle migliori, il bosniaco non è riuscito ad imporsi nel centrocampo del Barcellona e ora il club spagnolo starebbe pensando di liberarsi di lui e del suo pesante ingaggio. E' un nome che intriga soprattutto Marotta, dopo la parentesi condivisa alla Juventus, soprattutto perché la posizione di Brozovic, in scadenza di contratto nel 2022 va ancora monitorata, ma ci sono alcuni ostacoli da superare.