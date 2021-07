Lautaro: “Noi nella storia dell’Argentina. Vittoria in e contro il Brasile? Si gode il doppio. E ora…”

L'Albiceleste torna a trionfare in Copa America 28 anni dopo

Gioia incontenibile per Lautaro Martinez dopo la vittoria della Copa America con l' Argentina. L'attaccante dell'Inter si è concesso ai microfoni di TyC Sports per commentare il ritorno al successo dell'Albiceleste.

Ecco le sue parole: “Questo è il primo passo verso i Mondiali del 2022 in Qatar. Abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo vinto e ora dobbiamo festeggiare. Ci sono nuove persone nel gruppo, in tanti hanno fame, abbiamo lasciato tutto durante il troeno. Sono orgoglioso di appartenere a questo gruppo. La competizione si sarebbe dovuta giocare in Argentina, l'hanno portata qui e si gode il doppio".