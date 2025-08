Premier League su Bisseck: ECCO la risposta definitiva

Dopo una prima offerta da 32 milioni di euro formulata nei giorni scorsi dal Crystal Palace, l’Inter aveva rispedito al mittente indicando che per aprire una trattativa sarebbe stato necessario un rilancio da almeno 40 milioni.

Contestualmente al rifiuto del club nerazzurro, erano venute fuori notizie circa la volontà di Bisseck di aprire al trasferimento in Premier League. Voci che lo stesso difensore tedesco ha voluto smentire nella giornata di ieri in seguito all’amichevole tra Inter-Inter U23, cui non ha preso parte per via del ritardo di condizione dovuto al recupero dall’infortunio che gli aveva fatto saltare il Mondiale.

Bisseck, che questa settimana si aggregherà nuovamente al gruppo interista, ha infatti pubblicato su Instagram: “Dicano quello che vogliono dire”. Un messaggio inequivocabile che va a smentire quando circolato sul suo conto, come confermato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il difensore, secondo la rosea, non solo ha respinto l’offerta inglese, ma ha pure ribadito di voler rimanere all’Inter.